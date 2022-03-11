Vcenеtri: новая информационная площадка в Киеве
Vcentri: центр общественных коммуникаций в столице Фото: Vcentri
В Интернете заработала новая информационная площадка для диалога власти и общины. Vcentri — возможность для каждого донести свое мнение и воплотить в жизнь идеи.
< А в военное время здесь есть немало полезной информации.
Столица крайне нуждается в привлечении активных жителей. Только вместе мы построим комфортный, модерный, человеко-ориентированный Киев.
А сегодня Киев и киевлян нужно защитить, спасти жизнь и здоровье.
< strong>Именно для этого мадйанчик Vcentri и работает.
ЧТО ПОЛЕЗНОГО МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ Vcentri?
Прежде всего — актуальную информацию обо всем, что важно для сохранения жизни и здоровья людей в это время.
Инструкции по выживанию: как обращаться с неразорванными снарядами, остатками военной техники и обломками ракет или бомбы. Как уберечься в холодном хранилище от переохлаждения? Как действоватьв разных сложных ситуациях, которых не было в мирной жизни? Как сохранить здоровье при отсутствии чистой питьевой воды? Как остановить кровь при ранениях? Как оказать первую помощь раненым?
Важные контакты и телефоны, по которым вам дадут своевременную информацию, совет, придут на помощь.
< p>КТО ВХОДИТ В ЦЕНТР КОММУНИКАЦИЙ Vcentri?
Издание «Вечерний Киев», информирующее киевлян с 1906 года.
Издание «Крещатик», ставшее авторитетным и популярным в столице.
Информационно-коммуникационные компании.
ГДЕ РАБОТАЕТ Vcentri?
В Киеве по улице Владимирской 51Б.
< ЧТО ТАКОЕ VCENTRI HUB?
Открытое пространство, созданное на базе КНП «Центр коммуникации», приспособленное для людей с инвалидностью, условно разделенное на три зоны. Может трансформироваться в зависимости от потребностей посетителей.
VCENTRI HUB — идеально подходит для проведения разного рода мероприятий: воркшопов, тренингов, семинаров и других публичных мероприятий.
VCENTRI HUB где искать в Киеве:
— в Шевченковском районе (по улице Владимирской 51-Б, тел.093-389-44-57) и в Оболонском районе — пр. Оболонский 22-А, тел. 067-508-10-49)
Что такое Модуль инициирования публичных консультаций?
Это онлайн платформа, создана с целью налаживания системного диалога «власть — община» и учета общественного мнения в процессах принятия решений, формирования и реализации городских политик, расширения сотрудничества с неправительственными организациями.
ДЛЯ КОГО РАБОТАЕТ Vcentri?
Центр освещает деятельность городской власти, побуждает активных граждан приобщаться к реализации и мониторингу осуществления городских политик.
Электронные петиции, консультации, общественные слушания , общественные советы и органы самоорганизации населения в Киеве имеют растущую динамику
Это значит, что всем стоит учиться навыкам диалога, это касается и общественных активистов и служащих.
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ БЫСТРЫХ И ТОЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
Именно поэтому мадйанчик Vcentri переходит на «военные рельсы», в соответствии с требованиями времени и людей. strong>
Как писал «Вечерний Киев»,
Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»