Вблизи острова Крит произошло мощное землетрясение magictr | 21.11.2022 | Новости | Комментариев нет Тряшение ощущали даже в столице Египта Каире. Фото из Википедии. A A+ A++ Похожие записи Олег Корбан (экс-заместитель председателя Киевской ОГА): Аграрное образование в Украине нуждается в срочной реанимации Комментариев нет | Июн 12, 2018 ВСУ отразили восемь атак на Донбассе, уничтожили вражеский штурмовик и завершили стабилизационные мероприятия в шести освобожденных селах на Херсонщине Комментариев нет | Окт 21, 2022 Мэр Вишневого Илья Диков: Единственный путь – это создание ОТГ Комментариев нет | Май 9, 2019 Надежное плечо соседней дипломатии Комментариев нет | Июл 14, 2016 Об авторе magictr