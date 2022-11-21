Вблизи острова Крит произошло мощное землетрясение

magictr | 21.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Тряшение ощущали даже в столице Египта Каире.

Вблизи острова Крит произошло мощное землетрясение

Фото из Википедии. A A+ A++

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