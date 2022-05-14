Вблизи Лисичанска кафиры ранили бывшего футболиста киевского «Динамо» и «Днепра»
Из-за упорных боев было крайне сложно госпитализировать футбольного вратаря и других раненых, но, к счастью, спортсмена доставили в госпиталь Днепра.
Фото ua-football.com A A+ A++
Событие:Известный украинский вратарь Святослав Сирота получил серьезное повреждение на фронте. Об этом сообщил Владимир Шаран, главный тренер футбольного клуба «Минай», который дружит со Святославом Сиротой.
Детали и комментарии:«В начале российского вторжения Святослав отвез свою семью на Львовщину, а сам пошел на войну добровольцем и попал на передовую, — рассказал ua-football.com Владимир Шаран, с которым Сирота выступал в «Днепре» со второго круга сезона-1994 /95 лет и весь сезон 1995/96 годов Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск, сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой. , и Сироту ожидало непростое испытание на первой линии.К сожалению, во время вражеского обстрела его серьезно контузило.В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за ожесточенных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем его перевели в военный госпиталь. х захватчиков. Я, как и вся наша большая футбольная община, надеемся на талант врачей, в надежные руки которых попал Святослав в эти майские дни. Верим в то, что вскоре ему станет гораздо лучше и он полностью вылечится. Главное, что человек жив, ведь жизнь является наибольшей ценностью. Поэтому теперь все вместе будем ждать нашей победы».
Святослав Сирота является уроженцем Киева, а с 1987 по 1992 год был вратарем «Динамо». После этого он успел поиграть в ровенском «Вересе», «Днепре», с которым дважды добывал бронзовые медали чемпионата Украины (1995, 1996) и стал финалистом Кубка Украины (1995). В 1996-м году Сирота перешел в тернопольскую «Ниву», в 1997-м попробовал свои силы в российском клубе «Газовик-Газпром» (Ижевск), а в 1998-м завершил футбольную карьеру после выступления в узбекском клубе «Дустлик» .
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После этого Святослав Сирота работал тренером юношеской сборной Украины, техническим секретарем Федерации футбола Киева, инспектором, ответственным секретарем, исполнительным директором, а затем и Президент профессиональной футбольной лиги Украины. С июня 2015 по июнь 2016 украинец работал спортивным директором ФК «Заря» (Бельцы, Молдова), помог команде впервые в своей истории выиграть Кубок Молдовы и завоевать путевку в Лигу Европы. В августе 2016 года Сироту назначили вице-президентом ФК «Зугдиди» (Грузия), а с сентября 2018 по апрель 2019 года он возглавлял попечительский совет МФК «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).
Находясь на фронте, 5 годовой Святослав Сирота обнародовал видео в Facebooк, в котором выразил инициативу построить в Киеве военно-патриотический центр, в котором желающие украинцы могли бы овладеть основами стрельбы и другими элементами военного дела.