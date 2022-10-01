Вблизи Лимана уволили 5 населенных пунктов
Также наши защитники развернули государственный флаг у въезда в город Лиман.
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Фото: 25 ОПДБ. A A+ A++
Событие: Вооруженные силы Украины уволили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября.
Детали и комментарии:«Русская группировка в районе Лимана окружена, — сказал Череватый. — Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия».
По его словам спикера, в районе Лимана в окружение попали около 5000-5500 кафиров. В то же время Череватый отметил, что сейчас трудно назвать точное количество находящихся в «котле» россиян, поскольку постоянно ведутся боевые действия, которые «отменяют» живую силу оккупантов. Также некоторые группы россиян пытались прорваться, но благодаря ВСУ эти попытки были «не очень удачными». Спикер Восточной группировки войск также добавил, что оккупанты сдаются в плен, есть много убитых и раненых среди россиян, но операция по освобождению Лимана еще не завершена.
Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал видео, на котором видно, как наши силы обороны развернули государственный флаг возле въезда в город Лиман. «1 октября, разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина!» — отметили украинские защитники. Читайте также: ВСУ отбили 9 атак и поразили 5 командных пунктов врага, — Генштаб Лиман расположен в 140 километрах к северу от Донецка и 30 километров на запад. Вокруг города в последние дни сосредоточились упорные бои, во время которых россияне теряют много живой силы. Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 1 октября ориентировочно составили 59610 человек. Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook, за минувшие сутки украинцы ликвидировали 530 кафиров.