Василий Попатенко: «Поведение государства агрессора больше выглядит, как шантаж»
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Василий Попатенко. Фото: Борис Корпусенко
Бывший контрразведчик, депутат Киевсовета рассказал о реальности нападения России на Украину, организаторов «заминирований» и своей депутатской деятельности.
Депутат Киевсовета (фракция «Голос»), секретарь постоянного комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Василий Попатенко до работы в Киевсовете долгое время служил в контрразведке СБУ.
В Киевсовете работает впервые, представляет интересы избирателей Подольского и Святошинского районов столицы.
Василий Попатенко на сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
«РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
— На каких проектах решений сейчас работаете в ?
—Вместе с коллегами по фракции работаем над проектом решения о проведении инвентаризации недвижимых объектов коммунального имущества, находящихся на балансе города с целью определения приоритетных объектов для аренды и приватизации.< /p>
Ситуация с объектами недвижимого имущества в столице складывается следующая. С одной стороны, коммунальные предприятия должны сдавать ненужные им помещения в аренду, чтобы зарабатывать средства. А с другой, продолжается процесс приватизации, поэтому нужно искать инвестора, который смог бы эти объекты приобрести. При этом отсутствуют четкие критерии, какие объекты должны оставаться в собственности города, которые целесообразнее приватизировать.
Например, у многих коммунальных предприятий есть имущество, которое ими не используется годами, но оно может быть интересно малому бизнесу. А средства от его продажи пополнят городской бюджет.
Но, чтобы не возникло коррупционных рисков и имущество не продали «своим людям» за бесценок, нужно определить его состояние и сколько оно реально стоит. Поэтому попробуем разработать систему оценки имущества, и, главное, чтобы она была прозрачной.
— А в комиссии предпринимательства над чем работаете?—Вместе с коллегой по фракции Максимом Нефедовым будем разрабатывать дополнительные инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса.
Сегодня в городе действует общегородская программа по поддержке предпринимательства, но она сводится к компенсации бизнеса процентных ставок по То есть, Киевсовет частично компенсирует финучреждениям проценты по кредитам, которые они предоставляют предпринимателям. Это, конечно, хорошая программа, но таким образом город поддерживает не так предпринимателей, как банки.
Поэтому будем работать над разработкой практически новых решений поддержки малого и среднего бизнеса. Например, это может быть упрощение доступа к административным услугам и другое.
Василий Попатенко во время встречи с избирателями. Фото: из архива депутата
«ЗАМЕНИВАНИЯ» И ХАКЕРСКИЕ АТАКИ— РЕЗУЛЬТАТ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»
— Теперь вопрос, как к бывшему контрразведчику. В последнее время в Киеве (и в Украине) стало больше сообщений о заминировании. По-вашему, кто организатор таких «акций»?
—По моему мнению, увеличение сообщений о заминировании связано с усилением агрессии России. Подобная ситуация была и в 2014 и 2015 годах. То есть, такие «акции» могут быть направлены работой спецслужб государства-агрессора.
Ведь такие сообщения имеют несколько факторов воздействия. С одной стороны, они дестабилизируют работу государственных органов и коммунальных предприятий. С другой — отвлекают правоохранительных органов.
Но главная их цель — запугать население, ведь каждое сообщение о заминировании всегда вызывает стресс у тех людей, которые работают на таких объектах и их родных.
—Почему СБУ не может выявить источник и прекратить все эти опасные «спектакли»?
— Согласно с действующим законодательством, расследование подобных случаев находится в компетенции не СБУ, а Национальной полиции.
Развитие современных коммуникационных технологий значительно усложняет обнаружение таких сообщений. Если раньше, это был обычно телефонный звонок (так что можно было легко установить, откуда он), то теперь рассылка сообщений через сеть Интернет часто делает невозможным обнаружение адресата. Особенно если они рассылаются по электронной почте. Если такие письма поступают из России или оккупированных территорий, то практически этому помешать невозможно.
Однако, если это гибридная война, то, считаю, и наш ответ должен быть таким же гибридным. И даже в разы больше. Тогда очень вероятно, что попытки дестабилизировать обстановку прекратятся. Однако, это уже задача наших спецслужб.
—Что можете сказать о хакерских атаках? Возможен ли отток данных украинцев из «Действия»?
— Обычно хакерские атаки направлены на то, чтобы похитить данные. Но те хакерские атаки, которые сейчас происходят прежде всего, цель блокирования деятельности государственных органов.
Что касается приложения «Действие», то он не является агрегатором информации. Человек, который туда заходит, присоединяется к разным базам данных и к разным источникам. Другими словами, «Действие» не хранит информацию, а только отображает данные из государственных реестров. agresora-bilshe-vigljadaye-jaknbspshantazh-ba771ae.jpg» alt=»Василий Попатенко: «Поведение государства агрессора больше выглядит, как шантаж»» />
Василий Попатенко во время празднования Дня Незалежности Украины. Фото: из архива депутата
«ВОЙНА С РОССИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЕДУЕТ 8 ЛЕТОВ»
—Реальна ли, по вашему мнению, угроза нападения России на Украине?<< /strong>
— Угроза всегда существует. Уже более 8 лет идет война с Россией, гибнут люди. Однако, с военной точки зрения считаю, что сил, которые сосредоточила страна-агрессор недостаточно, чтобы начать масштабное вторжение.
Конечно, Российская Федерация может провести дополнительную мобилизацию своих ресурсов, но, по моему мнению, нападение на Украину для нее сейчас было бы очень невыгодным.
Поэтому нынешняя ситуация выглядит больше как шантаж. И не только по отношению к Украине, но и по всему Европейскому Союзу и странам НАТО.
—Сможет ли улучшить обороноспособность программа «Защитник Киева», которую принял Киевсовет?
< — Конечно. Реализация принятой Киевсоветом программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе города Киева, обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации города Киева.
В рамках программы центр подготовки Сил муниципальной безопасности города Киева, в том числе и бригады территориальной обороны.
После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективную отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова к выполнению задач в течение 24 часов. p>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»