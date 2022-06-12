«Ваш родственник в плену». Правоохранители заблокировали новую мошенническую схему
Злоумышленники звонили по телефону родным воинов ВСУ и предлагали помочь «освободить» их из плена.
Событие: В Запорожской области разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою «помощь» в якобы освобождении их из плена, сообщила Служба безопасности в Facebook.
Детали и комментарии:За это мошенники требовали отдельной платы. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников. Среди псевдоуслуг, которые предлагали мошенники: телефонный разговор с пленником, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен; освобождение из плена, которое оценили в сумму от 50 до 200 тысяч гривен; перевозка тела погибшего — до 10 тысяч гривен. «Конечно, что ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, просто исчезали из связи. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских». бойцов и их семьи», — говорится в сообщении ВСУ.
Организатором схемы оказался мужчина, который находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы. В Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторы связи. Ее задержали спецназовцы СБУ. В ходе обыска у подозреваемой изъята компьютерная техника с поличным, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, банковские карты для получения платежей и четверть миллиона гривен наличными.
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В рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры по привлечению к ответственности других участников схемы. СБУ обращает внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.
Напомним, с 1 июня в Украине заработала горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников, сообщила пресс-служба министерства. Для приема звонков одновременно работает десять телефонных линий. Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших. Номер многоканального телефона: +38 (089) 420 18 66. По данным МВД, за первые девять дней работы операторы горячей линии обработали более 2,6 тысяч обращений.