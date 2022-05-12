«Вас здесь не ждут!» Четырех российских биатлонисток исключают из сборной Украины
Известные спортсмены объяснили, почему некоторым россиянкам не место в нашей команде.
Фото facebook.com/biathlonfan.cn Ольга Абрамова A A+ A++ < /i>
Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной Украины биатлон натурализованных россиянок Ольгу Абрамову, Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Дарью Сидорову. Все они отправились в Россию сразу после нападения путинской армии на Украину.
Готовя печатный номер «Экспресса», мы спросили у наших спортсменов, что они думают о ситуации с российскими биатлонистами.
“Надеюсь больше никогда не увидеть ни на тренировочных собраниях, ни на соревнованиях натурализованных спортсменов, которые уже не первый год выступают под нашим флагом, но с началом полномасштабной войны сбежали в россия, — заявил нам Дмитрий Пидручный, капитан сборной Украины, чемпион мира — 2019. — Вы уехали в рашу — то там и оставайтесь”.
“Если вы думаете теперь отсидеться тихо в своих норках, не поддержав публично Украину, а потом приехать к нам и давать какие-то объяснения, мол, мы не могли, боялись, то сидите лучше дома”, — обратилась к россиянкам украинская биатлонистка Кристина Дмитренко.
“Уже не одно десятилетие сборную Украины по биатлону, которую в основном финансируют налоги всех украинцев, переполняют так называемые натурализованные спортсмены из России, которые теперь “поехали навестить родителей” в россии, — добавляет биатлонист Виталий Мандзин. — Я не хочу вас больше видеть на нашей земле, в стране свободных людей! Вас здесь не ждут!”
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“В настоящее время моральное право остаться в сборной имеют только те спортсменки, которые душой и сердцем любят Украина, подтвердив эту любовь поступками, — говорит Валентина Цербе, биатлонистка, первой в истории нашего спорта завоевавшая медаль Олимпийских игр (Лиллегаммер-1994). — Вот коренная белоруска Дария Блашко не убежала от войны и даже под обстрелами волонтерила в Чернигове, а Надежда Белкина после начала полномасштабного вторжения пошла служить в нашу армию.
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