Варфоломей и Весна: какими необычными именами киевляне называли детей
В Минюсте назвали самые оригинальные имена для детей в Киеве. Фото: из открытых источников
Несмотря на экзотические имена, самыми популярными были имена София и Максим.
Стало уже традицией суммировать имена, которые давали новорожденным в прошлом году. В частности, из-за особой приверженности украинцев к экзотическим именам, не присущим нашим территориям.
В Киеве в прошлом году самыми популярными именами новорожденных стали София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины (г.Киев).
Как отмечается, в 2021 году девочкам в столице чаще всего давали имена София, Мария, Злата, Соломия, Анастасия Маргарита, Ева, Милана, Полина, а мальчикам — Максим, Иван, Матвей, Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.
Также детей в 2021 году называли и редкими и экзотическими именами.
Так, девочкам давали имя Ими, Миа, Эва, Ясна, Мечта, Алия, Нина, Совет, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Иллария, Ведана , Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Дон Дарина, Ильинка.
Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Савва, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.
В прошлом году украинцам разрешили с 14 лет менять по отцу. Если кто-то из родителей не позволит ребенку исправить отчество, этот вопрос предлагают решать через орган опеки или в суде. В таком случае будут обращать внимание на то, заботится ли отец о ребенке и участвует ли в его жизни.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»