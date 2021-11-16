Валентин Мондриевский поздравил Институт журналистики университета имени Гринченко с юбилеем
Университет имени Гринченко. Фото: из открытых источников
При этом заместитель председателя КГГА отметил, что он по своей первой специальности также — журналист.
Институт журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко отмечает свое пятилетие.
С юбилеем образовательное учреждение поздравил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.
«Журналистика — интересная, сложная и важная профессия. Журналисты влияют на формирование общественного мнения, именно от медиа зависит в каком информационном пространстве мы живем. Как журналист по первой специальности, прекрасно знаю и понимаю, какая ответственность лежит на каждом из вас и сколько сил нужно вкладывать в работу, чтобы не разочаровать общество. Спасибо коллективу Института журналистики, который уже 5 лет готовит профессионалов по журналистике, рекламе, издательскому делу для нашего города»,— сказал Валентин Мондриевский.
Сегодня в Институте журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко работают 42 кандидата наук, 8 докторов наук и 7 заслуженных журналистов Украины. За 5 лет почти вдвое увеличился контингент студентов: в 2016 году учился 691 студент, а в 2021 году — уже 1155 студентов.
Третий год подряд Институт занимает 1 место в Украине по количеству поданных заявлений на специальность «Журналистика», а выпускники Института работают в слаженной системе управления столицы».
Институт журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко продолжает внедрять новые дисциплины и образовательные программы.
Справка. За 5 лет в Институте журналистики имени Бориса Гринченко открыто 12 образовательных программ: 6 бакалаврских (журналистика, международная журналистика, издательское дело и редактирование, реклама и связи с общественностью, ведущий телевизионных программ и информаций) и 6 магистерских (издательское дело, журналистика, контент-продюсирование цифровых медиапроектов, реклама и связи с общественностью, информационное, библиотечное и архивное дело).
Институт журналистики реализует совместные проекты с международными партнерами — университетами Испании, Польши, Латвии, Литвы, Бельгии.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»