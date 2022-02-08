Вакцинированным пожилым украинцам обещают бесплатно выдать смартфоны
08.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Пожилые люди вскоре все будут с Интернетом. Фото: Борис Корпусенко
Как пообещал Президент Украины Владимир Зеленский, соответствующая государственная программа стартует весной нынешнего года.
В ближайшее время в Украине стартует новая программа. В ее рамках вакцинированы украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. новых государственных электронных услуг.
Таким шагом власти собираются не только привлечь граждан старшего возраста к вакцинации, но и обеспечить для них доступ в Интернет.