Вакцинированным пожилым украинцам обещают бесплатно выдать смартфоны

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Вакцинированным пожилым украинцам обещают бесплатно выдать смартфоны

Пожилые люди вскоре все будут с Интернетом. Фото: Борис Корпусенко

Как пообещал Президент Украины Владимир Зеленский, соответствующая государственная программа стартует весной нынешнего года.

В ближайшее время в Украине стартует новая программа. В ее рамках вакцинированы украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. новых государственных электронных услуг.

Таким шагом власти собираются не только привлечь граждан старшего возраста к вакцинации, но и обеспечить для них доступ в Интернет.

Вакцинированным пожилым украинцам обещают бесплатно выдать смартфоны /></p> <p>Во время Diia Summit.</p> <p>«Цифровое государство — это равенство. Наша цель – чтобы качественный мобильный интернет был в каждом уголке нашего государства, а доступ к нему был у каждого гражданина. Мы расширили «поддержку». Пожилые люди могут тратить средства на покупку лекарств, оплату коммуналки, и не у всех есть смартфон. И не все умеют пользоваться Интернетом.</p> <p>Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу: все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Это путь к нашей цели — доступ к интернету для всех граждан Украины, государство в смартфоне — для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех», — сказал Зеленский.</p> <p>Напомним, с 24 января полностью вакцинированы украины в возрасте от 60 год смогут потратить 1000 гривен на лекарства.</p> <p>Приобрести медикаменты можно по рецепту врача или без него — как онлайн, так и оффлайн. Во время платежа возраст человека будет проверять банк.</p> <p>Как объяснили в Министерстве цифровой трансформации, когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств уже исполнилось 60 лет, а также чтобы извлечь курс вакцинации и «зеленый» COVID-сертификат в Действии.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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