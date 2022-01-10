В здании конца 19 века в Киеве планируют создать Музей жертв Бабьего Яра
Музей разместится в здании бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. Фото: Википедия
Для создания Музея жертв Бабьего Яра в пределах Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало передать в аренду Мемориальному центру Холокоста «Бабий Яр». text-align:justify;»>Музей планируют открыть в рамках государственно-частного партнерства.
«Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника „Бабий Яр“. Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат», — отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова.Государственно-частное партнерство — инструмент для привлечения инвестиций в знаковые для страны проекты. Успешные примеры такого сотрудничества можно увидеть на острове Хортица, в музее народной архитектуры и быта «Пирогов». На территории заповедника при участии Мемориального центра уже появились важные проекты, например: «Зеркальное поле» и «Кристаллическая стена плача». Была построена символическая синагога «Место для размышлений». Реализованный проект «Имена».
Визуализация будущего музея. Фото: Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»
«Важно не просто сохранить здание конторы как уникальный исторический объект, но сделать ее ключевым для понимания всей трагедии этого места , — заметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста „Бабий Яр“ Макс Яковер. — Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трех лет около 5 миллионов евро. Чрезвычайно важно, что благодаря поддержке главы государства наша страна может наконец достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить».
К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.
Дом конторы еврейского кладбища — административное здание разрушенного Лукьяновского еврейского кладбища, которое располагается по адресу ул. Юрия Ильенко 44. Построен в 1899 году архитектором Владимиром Николаевым. В августе-сентябре 1943 года был казармой немецкой оккупационной команды 1005, сжигавшей трупы. В 1962 году в доме обустроили общежитие для хоккейной команды «Сокол». В середине 2010-х годов дом перешел в Киевский городской совет профсоюзов, передавший его частной фирме. В 2016 году суд, из-за нарушения законодательства вернул здание государству. Постановлением Кабинета министров от декабря 2015 года здание было передано Национальному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр» для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии.
Здание отреставрировали за государственные средства и средства частных.
В октябре 2021 года на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» открыли мемориальный объект, который станет частью первой очереди будущего Мемориала Холокоста.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»