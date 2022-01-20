В завершение зимних праздников в киевском музее устроят «Розколяду»
Фольклорные группы в последний раз заколядывают. Фото: Музей Ивана Гончара
В Музее Ивана Гончара на Расколе соберутся киевские фольклорные группы и участники щедровников, чтобы совместно завершить Рождественские праздники и последний раз в этом году совместно закалядовать.
Колядки и засевание из разных уголков Украины прозвучат в исполнении групп Михайлово чудо (Киев), Щука-Рыба (Киев), Орели (Киев, Музей Ивана Гончара), Ватага Валерия Гладунца, Стодивница (Киев, Центр фольклора и этнографии КНУ имени Тараса Шевченко) и -Дороженька (Макаров, Киевская обл.).
Каждая группа подарит мастер-класс по коляданию и споет вместе с гостями вечера лучшую колядку или щедривку из своего репертуара.
Завершится раскол традиционными танцами с группами Щука-рыба и Орели. fc76295.jpg» alt=»На завершение зимних праздников в киевском музее устроят «Роз коляду»» />
Когда: 21 декабря в 19:00
Где: Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19
Входной билет: 200 грн. Количество мест ограничено, в зале действует свободная посадка.
Вход возможен только при наличии сертификата о полном курсе вакцинации, сертификата об выздоровлении или отрицательного ПЦР теста, сделанного менее чем за 72 часа до события.
< Больше о группе «Щука-рыба» в материале, как молодые киевляне развлекаются и возрождают народные традиции
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»