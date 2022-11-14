В Запорожье взорвали еще одного коллаборанта. Погиб гауляйтер Акимовки Максим Зубарев
Его «коллеги» мгновенно объявили о «теракте нацистов».
Событие : На оккупированной Россией части Запорожской области ликвидирован очередной предатель. В результате взрыва неизвестного устройства заложенного в автомобиль погиб гауляйтер временно оккупированного поселка Акимовка Максим Зубарев.
Детали и комментарии:«Коллеги» коллаборанта мгновенно объявили о «теракте нацистов». Подробности сообщили блоггер и общественный активист Сергей Стерненко, а также местный паблик «Запорожская Сечь»
«В Запорожской области коллаборант Зубарев присоединился к молодой и перспективной команде Стремоусова», — цитирует РИА Новости. написал Стерненко, напомнив о недавней гибели заместителя гауляйтера оккупированной части Херсонщины.
Гибель Зубарева подтвердили другие коллаборанты. Заявление о его смерти и «теракте нацистов» появилось на личной Facebook-странице предателя.
По данным канала «Запорожская Сечь», гауляйтеру возраста укоротило неустановленное взрывное устройство, заложенное в автомобиле Зубарева.
«У Кобзона аншлаг. Сегодня вечером в Акимовском районе взорвали автомобиль с коллаборантом Максимом Зубаревым. странице», – отмечено в сообщении.
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Акимовка, в которой до начала полномасштабной войны проживало 11,6 тысяч жителей, находится под российской оккупацией с марта. Максим Зубарев был назначен главой так называемой военно-гражданской администрации поселка 7 мая и прославился тем, что сразу создал так называемую «Якимовскую казацкую жену». Ее члены должны следить за порядком в поселке.
По данным издания focus.ua, перед тем, как перейти на сторону врага, коллаборант был заместителем директора коммунального предприятия «Чистота», секретарем Мелитопольского горкома коммунистической партии, а также депутатом Мелитопольского горсовета. В 2010 году даже баллотировался на должность городского головы Мелитополя.
В 2015 году Максим Зубарев был арестован во время получения семи тысяч долларов взятки. По версии следствия, неправомерную выгоду он требовал за отзыв проекта решения сессии о досрочном прекращении полномочий на тот момент еще секретаря городского совета Сергея Минько, исполнявшего обязанности мэра города.
Мелитопольский суд приговорил Зубарева к трем годам лишения свободы. воли, но он выиграл апелляцию и добился отправления дела на повторное слушание.