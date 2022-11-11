В западных областях Украины государственный переворот готовил россиянин. Он был поклонником СССР
Злоумышленник действовал в сговоре с представителем «Украинского выбора» Виктора Медведчука.
> СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему силовой захват власти в Украине. С этой целью он планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях, что, в свою очередь, должно было привести к созданию «народных республик» в регионе.
Детали и комментарии:< /strong> «Сотрудники спецслужбы помешали планам Кремля еще весной этого года, когда задержали руководителей данных «общественных организаций». В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации» президента РФ», – отмечают в СБУ.
Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессорки, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств: Украины, РФ и Белоруссии. После революции достоинства он работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.
«Договоренность между украинскими и российскими участниками предусматривала использование созданных на территории РФ и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из Российской Федерации денежных средств, сообщают в спецслужбе. Готовя почву для государственного переворота, фигуранты распространяли публично и среди единомышленников антиукраинские обращения с дискредитацией действующей государственной власти и призывами к ее изменению насильственным путем, заключили и подписали меморандумы и договоры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления изменения конституционного строя силовым путем».
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Также фигуранты учредили дополнительные пророссийские структуры, которые должны были оказывать организационную и силовую поддержку насильственному изменению конституционного строя Украины. Кроме того, именно они должны были стать «источником кадров» для новой власти. Перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.
По данным Службы безопасности, подозреваемый гражданин РФ еще до начала российской агрессии несколько раз приезжал в Украину под предлогом посещения родственников. В это время занимался координацией пророссийских публичных формирований и отдельных деятелей. Среди прочего он оказывал идеологическую поддержку участникам партии «Славянский народно-патриотический союз», которая впоследствии сменила название на «Партию политики Путина», после чего – . на «Русь единственная». За антиукраинскую деятельность эта политическая сила запрещена решением суда.
Следователи СБУ подозревают гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса, то есть в сговоре с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственного власти. Ему грозит от пяти до 10 лет заключения с конфискацией имущества.