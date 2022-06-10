В заброшенном доме Киевской области украинские силовики обнаружили вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР
По сообщению СБУ, захватчики хотели принудительно раздать советские паспорта всем жителям Киевской области.
Событие: обнародовала информацию о том, что в случае захвата Киевской области рашисты намеревались создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики, а самих жителей планировали паспортизировать документами СССР.
Детали и комментарии:«Всех жителей Киевщины захватчики хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР — по крайней мере на первое время до выдачи документов РФ, — информирует СБУ. — Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях за , а также подтверждает поведение россиян на тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией».
СБУ уточнила, что силовики обнаружили вражеский тайник с бланками паспортов бывшего СССР в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района. Во время его осмотра стражи порядка изъяли сотни незаполненных советских паспортов. «Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца, от имени УССР, — сообщает Служба безопасности. — То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким Таким образом, все выявленные бланки были завезены из РФ в начале полномасштабной агрессии против нашего государства. В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц».
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Отметим, что министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей с временно оккупированных территорий отказываться от российских паспортов и переезжать в подконтрольные регионы. Также известно, что захватчики в Запорожской области заставляют людей брать российские паспорта, а в Мариуполе стали паспортизировать жителей. Ранее россия принудительно выдала 12 тысяч паспортов депортированным на территорию РФ украинцам.
Напомним, что в конце 2021 года Владимир Путин предложил госдуме принять новый закон о гражданстве РФ, упрощающий его получение для граждан бывшего СССР. Перед тем в апреле 2019 года кровавый диктатор упростил получение гражданства россии для украинцев с ОРДЛО.