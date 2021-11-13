В урбан-парке на ВДНХ установили инвентарь для настольного тенниса
13.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Пользование столами бесплатное. Фото: ВДНХ
Теперь на ВДНХ можно поиграть в настольный теннис — урбан-парк пополнился новенькими столами для этого вида спорта.
Посетители могут брать ракетки, мячик и друзей и приходить тестировать локацию уже в эти выходные. , отмечают в ВДНХ.
Столы расположены в урбан-парке. Фото: ВДНХ
В конце августа на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» начал работу крупнейший урбан-парк Украины. Это первая часть масштабного современного спортивного кластера.
На территории расположены бетонный скейт-парк площадью 2500 м², площадки для уличного футбола, баскетбола, занятий уличными танцами, воркаутом и паркуром.
Урбан-парк доступен в любое время, вход свободный.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»