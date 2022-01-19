В Украинском доме покажут сотни знаковых фотографий страны
XXIII Международная Фотовыставка «День 2020-2021»
В экспозиции представят 300 лучших фотографий, присланных на конкурс газеты «День», за 2020 и 2021 годы. Также покажут знаковые фотографии за все годы конкурса.
Из-за пандемийных вызовов торжественное подведение итогов конкурса несколько раз откладывалось, поэтому организаторы решили объединить работы за 2020 и 2021. На выставке все желающие могут оценить лучшие работы фотолюбителей и профессиональных мастеров на фотобиене.
«Мы очень благодарны всем, кого не преодолела связанная со сложными вызовами настоящего турбулентность, и они прислали нам свои замечательные фотографии. Из многих сотен жюри «Дня» выбрало почти 300 лучших работ, соответствующих теме «Антидот», — рассказывают организаторы. —Мы ее определили еще в 2020 году как противоядие и от вируса, и от неразумной политики, и от жизненных проблем, вызванных обстоятельствами пандемийного времени, а может, уже и эпохи. Радует, что мастера фото нашли такие сюжеты и уже совсем скоро познакомиться с ними смогут все желающие».
Традиционно можно будет отдать голос за наиболее понравившуюся фотографию.
Именно в 2021 году газете «День» исполнилось 25 лет, а в начале 2022 отмечают 25-летие главного редакторства Ларисы Ившиной. Фотография для Ларисы Алексеевны, а значит и «Дня» — важная и особая форма донесения дополнительных смыслов. Поэтому на выставке покажут наиболее знаковые фотографии начиная от первого фотоконкурса «Дня», который состоялся в 1998-м, через два года после появления газеты. В определенной степени это новейшая история нашей страны — в более 70-ти снимках.
Экспозиция будет иметь еще один особый раздел — посвященный Евгению Кирилловичу Марчуку, ушедшему в прошлом году из жизни. Выдающийся государственник и политик, многогранная фигура, он был настоящим ценителем фотоискусства и конкурса «Дня». Эти почти 50 фотографий — знак благодарной памяти.
XXIII Международная Фотовыставка «День 2020-2021»
Когда: С 22 января до 6 февраля 2022 года, с 11:00 до 18:00 < br />Где: Украинский дом, ул. Крещатик, 2
Вход свободный
С соблюдением карантинных ограничений— с «зеленым» COVID-сертификат или отрицательным результатом ПЦР— или экспресс-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»