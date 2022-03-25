В Украине запустили первый виртуальный NFT-музей войны
Хронологию событий раскрывают произведения.
Миссия музея— сохранить память о реальных событиях этого времени, распространить правдивую информацию среди диджитал-сообщества в мире и собрать благотворительные взносы в поддержку Украины.
Музей поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев . В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов.
Виртуальный музей будет рассказывать о хронологии войны. Экспонаты — это факты, сопровождаемые эмоциональными воспоминаниями. Каждый токен — реальное новостное сообщение из официальных источников и иллюстрация к нему от художников — как украинских, так и мировых.
NFT будут создаваться в хронологической последовательности. Таким образом будет сбережено исключительно корректное течение событий. Художники будут отражать военные события, пережитые мирным населением суверенной Украины — от полных отрицаний войны и до момента празднования украинской победы.
Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены и их может приобрести любой. Средства по продаже коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды для Украины.
Продажа экспонатов стартует вечером 29 марта.
Выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых — Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.
Весь мир должен знать о военных преступлениях против Украины. Проект запустили Минцифра и украинское блокчейн-сообщество.
Напомним, ранее украинская команда создала коллекцию из трех NFT в поддержку Украины. В частности, объектом цифрового искусства стала Родина-Мать.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»