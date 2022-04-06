В Украине запускают интерактивную карту культурных потерь
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Успенский собор Харькова после прихода «русского мира». Фото из открытых источников
На сегодняшний день более 150 различных достопримечательностей и объектов культуры были частично повреждены или полностью уничтожены в результате варварских действий российских оккупантов.
Для наглядной демонстрации масштабов разрушения объектов культурного наследия Украинский культурный фонд создал интерактивную «Карту культурных потерь». Отныне все разрушения, которые российская армия нанесла украинским достопримечательностям, можно будет пересмотреть в режиме реального времени.
По словам инициаторов проекта, визуализация таких преступлений имеет целью опровергнуть заявления российского руководства, что армия России вроде бы наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
«Уничтожены» — требующие строительных работ, нового проектирования здания, восстановления заведения на другой территории, на базе другого здания:
- разрушенные стены здания, межэтажные сообщения, поврежденный/уничтоженный фундамент и железобетонный каркас здания;
- наличие разрушенных/заваленных подвальных помещений;
- поврежденная сопутствующая инфраструктура — уничтоженная система электро-, тепло-, водоснабжения не поддается ремонту;
- абсолютно уничтожена архитектурная отделка здания и прилегающая территория (парк, двор).
«Отчасти уничтожены» — нуждающиеся в капитальном ремонте, восстановлении фасада, перекрытии крыши:
- уцелевший каркас дома, стены и междуэтажное соединение, разрушенный/поврежденный фасад и крыша;
- поврежденные системы электро-, тепло-, водоснабжения подвергаются ремонту/восстановлению;
- в результате взрыва/пожара разрушена/повреждена внутренняя отделка здания, требует восстановления/реставрации;
- утраченное уникальное архитектурное/дизайнерское убранство, уничтоженное/поврежденное старинное оборудование, мебель, музейные экспонаты и т.д.
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«Поврежденные» — продолжающие функционировать, бегло ликвидируя повреждения; сохранили целостный внешний вид и внутреннее наполнение; нуждаются в реставрации, косметическом ремонте:
- поврежденный фасад, архитектурная отделка здания, секущиеся крыши, разбитые окна— плотно заложенные;
- частично поврежденные системы электро-, тепло-, водоснабжения;
- поврежденная/уничтоженная прилегающая территория здания, разрушенная бомбардировками двор, парк.
К наполнению карты может приобщиться каждый, кто стал свидетелем повреждения украинских достопримечательностей.
Доказательства по уничтожению объектов культурного наследия во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, можно прислать в Министерство культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.
После подтверждения информации, данные будут фиксироваться на интерактивной карте.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»