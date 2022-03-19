В Украине возобновлена регистрация подержанных авто
Сервисные центры МВД в Украине постепенно восстанавливают полноценную работу в условиях военного положения и перечень услуг, предоставляемых ими, расширяется. С 18 марта начали ставить на учет подержанные автомобили. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Однако поставить на учет можно не все авто с пробегом, а только завезенные из-за границы. То есть разрешается только первая регистрация подержанного авто в Украине.
Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:
— паспорт
— ИНН
— документ на транспортный средство
— документ о правомерности приобретения ТС
— таможенные документы
— сертификат соответствия
—транспортное средство
В МВД также напоминают, что при первой регистрации на территории Украины, является обязательной уплата сбора в Пенсионный фонд.
По состоянию на 19 марта в сервисных центрах МВД можно: заменить водительское удостоверение гражданам, которые за законом имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к защите align:justify;»>— сдать экзамены на категории СЭ и СЭ, в первую очередь, для граждан, мобилизуемых в Вооруженные силы Украины, привлекаются в службу в Территориальной обороне и правоохранительных органах
— —зарегистрировать новое транспортное средство приобретенное в автосалоне
— — получить дубликат свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.
Предварительной записи в сервисные центры МВД нет, для получения услуги достаточно взять талон в терминале в помещении заведения.
Оксана КОШЕВА< /strong>