В Украине возобновлена ​​регистрация подержанных авто

magictr | 19.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Nbsp;Украине возобновлена ​​регистрация подержанных авто ></p> <p>С 18 марта начали ставить на учет подержанные автомобили. Фото из открытых источников </p> <p>На учет в Украине пока можно поставить как новые, так и подержанные автомобили. Однако есть ограничения.</p> <p style=Сервисные центры МВД в Украине постепенно восстанавливают полноценную работу в условиях военного положения и перечень услуг, предоставляемых ими, расширяется. С 18 марта начали ставить на учет подержанные автомобили. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Однако поставить на учет можно не все авто с пробегом, а только завезенные из-за границы. То есть разрешается только первая регистрация подержанного авто в Украине.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

— паспорт

— ИНН

— документ на транспортный средство

— документ о правомерности приобретения ТС

— таможенные документы

— сертификат соответствия

—транспортное средство

В МВД также напоминают, что при первой регистрации на территории Украины, является обязательной уплата сбора в Пенсионный фонд.

В&Украина восстановлена ​​регистрация подержанных авто По состоянию на 19 марта в сервисных центрах МВД можно: заменить водительское удостоверение гражданам, которые за законом имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к защите align:justify;»>— сдать экзамены на категории СЭ и СЭ, в первую очередь, для граждан, мобилизуемых в Вооруженные силы Украины, привлекаются в службу в Территориальной обороне и правоохранительных органах

— —зарегистрировать новое транспортное средство приобретенное в автосалоне

— — получить дубликат свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.

Предварительной записи в сервисные центры МВД нет, для получения услуги достаточно взять талон в терминале в помещении заведения.

Оксана КОШЕВА< /strong>

Похожие записи

Об авторе

magictr