В Украине погибло уже 31 500 кафиров и уничтожено 9350 единиц вражеской техники
Современного вооружения в армии России становится все меньше и поэтому используют танки и гаубицы, которые производили еще в 1950-х годах.
Событие: За минувшие сутки в Украине погибли 140 российских оккупантов и уничтожены 39 единиц вражеской техники. Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:Грузом «200» в Россию отправили очередную партию элиты «второй армии мира». Официально денацифицированы и демилитаризованы начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота полковник Руслан Ширин, майор Андрей Мещеряков из Хабаровска старшие лейтенанты Алексей Сидорин, Александр Любименко, Илья Кузнецов из Тольятти, Евгений Баг Фирузджон Шаропов из Ясногорска, заместитель начальника территориального штаба города Снежное общественной организации «Молодая гвардия-юнармия» Александр Арсененко, лейтенанты Айрат Акужаев из Бурятии, Артем Прокопович из 51-го парашютно-десантного полка, танкист Глеб Смаженный
>Вместо погибшего на Донбассе генерала Романа Кутузова кафиры назначили полковника Олега Сенькова. Об этом пишет в Telegram журналист Роман Цымбалюк. По его словам, ранее Сеньков командовал 42-й мотострелковой дивизией из Ханкалы в Чечне. А перед этим – ndash; седьмой военной базой в непризнанной Абхазии. Зарекомендовал себя как карьерист, готовый на все, чтобы получить желаемую должность и звание. Благодаря этому назначению он может стать генералом и получить руководящую должность в Южном округе.
«По словам офицеров первого армейского корпуса, не успев вступить в должность Сеньков уже зарекомендовал себя как «конченая мерзость». На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в высказываниях и заявил, что «все задачи необходимо выполнить во что бы то ни стало», несмотря на потери», – отмечает Роман Цымбалюк.
Большинство подчиненных командиров желают смерти Сенькова и готовы сделать все для того, чтобы он поскорее присоединился к Кутузову, подытожил журналист.Всего с начала войны в Украине погибло 31 500 кафиров. Из-за таких впечатляющих потерь россияне думают, как убежать с фронта. Об этом свидетельствуют перехваченные главным управлением разведки Минобороны Украины телефонные разговоры. Например, один россиянин объясняет своему собеседнику. Что у него и его товарищей уже готов план побега: «Сейчас 10 человек и «Урал» готовится, типа наготове. В случае любой хрени, сразу в «Урале» вскочить и ехать в сторону белгорода. Там уже и канистру солярки. набрали, поставили в кузов. Я с ними поговорил, меня по дороге подхватят». Жена другого кафира советует своему мужу «подвернули ногу и поехали домой», потому что тот жалуется. не хочет «идти дальше» из-за недоверия к командованию и больших потерь.
Противник теряет не только в живой силе, но и в технике, которой уже уничтожено 9350 единиц. Только за минувшие сутки враг недосчитался трех танков, 13 броненосцев, 9 артиллерийских систем, 6 РСЗО, 1 вертолета, 1 автомобиля и 6 беспилотников.
Как замечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, российские кафиры теряют все больше боеспособного вооружение. Современной техники в России становится все меньше, и они используют танки Т-62, гаубицы Д-20, выводят плавучие танки ТП-76, которые производили еще в 1950-х годах, фактически, после Второй мировой войны. В противоположность армии захватчиков, Украина получит современное вооружение от западных партнеров. Впрочем, по словам Коваленко, к сожалению, ресурсов для активных боевых действий у оккупантов достаточно.
«Эти ресурсы действительно меняются в некачественную сторону, они каждый раз демонстрируют вооружение, которое должны уже утилизировать. Но они могут поддерживать достаточно. высокий уровень активности в регионах Северодонецка и Лисичанская», – резюмирует обозреватель.