В Украине погибли почти 37 тысяч российских кафиров
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага на 135-е сутки войны.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ <- class -o">
Событие:С начала войны количество погибших и раненых российских оккупантов превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. 98-117 тыс. человек.Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь? – написал Подоляк.
По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки ликвидировано 250 рашистов и уничтожено 14 танков, 13 артиллерийских систем, два беспилотных и два десятка автомобилей. Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.
Наши войска нанесли мощные удары по оккупантам на юге и востоке страны, где размещалось большое скопление личного состава и военной техники страны-террориста. Об этом сообщили в Стратком ВСУ и пресс-службе Воздушных Сил. В частности, украинские бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли по врагу ракетно-бомбовые удары на восточном направлении, в результате чего российское оккупационное войско потеряло склад боеприпасов, 8 танков и 8 боевых бронированных машин.
Также украинские защитники трижды ударили парами вертолетов по опорному пункту оккупантов в районе Давидового Брода и Правдиного Херсонской области, где располагалось скопление вражеской техники и личного состава. В результате 12 оккупантов погибли, а танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов – – уничтожены.
Украинские воины уничтожили российский танк Т-62М, сбросив с боевого дрона гранату прямо в открытый люк вражеской бронемашины. Участники украинского сопротивления уничтожили еще один железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.
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«По информации украинской разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой «спецоперации» и подсознательно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск. Подразделение РСЗО оккупантов нанесло огневое поражение своих позиций близ населенного пункта». сообщает Запорожская ОВА в Telegram.
Кроме того, в оккупированных российскими войсками городах Шахтерск и Донецк этой ночью раздались взрывы. В Шахтерске начали детонировать хранившиеся на складе боеприпасы. В городе объявлена эвакуация жителей.
Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью 24 каналу рассказал, что сейчас фактически наносятся удары по тыловому обеспечению врага. Это – движение в правильном направлении, потому что у России появляется все больше проблем и серьезных вызовов с логистикой. Они не в состоянии их решить, как бы ни пытались.
Еще одна тыловая база российской армии ночью на 8 июля сгорела в оккупированной Новой Каховке Об этом сообщают местные жители в соцсети. По словам очевидцев, около четырех утра произошел «прилет». Были слышны взрывы, после которых возле оккупационных войск вспыхнул объект в районе ГЭС.