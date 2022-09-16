В Украине осудили еще двух корректировщиков огня. Один из них – сторонник запрещенной партии шария
Предатели собирали и передавали российским спецслужбам информацию о позициях ВСУ.
Фото из сообщения Офиса генпрокурора в Facebook A A+ A++
Событие: К реальным срокам заключения приговорены два российских агента, которые корректировали обстрелы Черкасс и Лисичанска, сообщает СБУ в Facebook.
Детали и комментарии: В частности, в Черкассах вражеским информатором оказался бывший сотрудник органов исполнительной власти, «поклонник» запрещенной в Украине партии шария. Контрразведчики установили, что с начала широкомасштабного вторжения России мужчина собирал и передавал российским спецслужбам координаты расположения блокпостов, подразделений ВСУ и силовых структур, административных зданий органов государственной власти и судебных учреждений. В целях конспирации мужчина отправлял фото с точной геолокацией объектов через закрытые каналы связи. В ходе следствия было установлено, что он планировал не только передавать информацию агрессору, но и пригласил у своего куратора целый арсенал оружия. По его словам, «хотел быть готовым поддерживать войска из России, когда они зайдут на территорию Черкасской области». Правоохранители задержали предателя в июне этого года во время выполнения им очередного «заказа» — съемки одного из военных объектов региона Сегодня Золотоношский горрайонный суд Черкасской области признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В Лисичанске 27-летняя местная жительница после вторжения России была завербована представителем российских оккупационных войск. Во время боев за Лисичанск и Северодонецк злоумышленница передавала врагу сведения о расположении и перемещении подразделений Сил обороны Украины. Она корректировала огонь русской артиллерии по Лисичанску, в том числе по району, в котором проживала. А также — присылала куратору фотографии поврежденных зданий и фрагментов вражеских кассетных боеприпасов с мест попаданий. Кроме того, подробно описывала точность попадания и масштабы разрушений. Также информацию о результатах обстрелов Лисичанская изменница размещала в пророссийской группе в Telegram. В апреле контрразведчики СБУ обезвредили корректировку, а также установили и задержали других членов агентурной сети. Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал ее виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием и вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница получила наказание в виде 12 лет лишения свободы. Ожидают решения суда по схожему обвинению и другие участники агентурной сети, отметили в СБУ.
читайте также: На Херсонщине российские оккупанты убегают на берег Днепра на похищенных моторных лодках всего надлежащего имущества корректировщика огня по позициям ВСУ в Запорожье. Прокуроры в суде доказали, что в апреле осужденный принял предложение своей невестки и добровольно решил содействовать проведению взрывной деятельности против Украины. Он собирал информацию о дислокации и перемещении личного состава и боевой техники ВСУ на территории Запорожской области. Через личный мобильный телефон мужчина отправлял собранную информацию своей родственнице. Она передавала ее врагу. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки ракетных ударов по позициям украинских военных в Запорожье и его пригороде, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.