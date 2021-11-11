В Украине насильники животных могут сесть заиграть аж на 8 лет
Зоофилам будут давать больший срок, чем насильникам людей. Фото из открытых источников
Изнасилование животных стало преступлением, а не административным правонарушением.
Соответствующие изменения, внесенные Верховной Радой в Уголовный кодекс, вступили в силу 8 ноября. При этом за изнасилование братьев наших меньших предусмотрены большие сроки заключения, чем за такое же преступление против человека. лет заключения. Такая ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса.
Ранее зоофилия не считалась серьезным правонарушением и наказывалась лишь штрафом от 3400 до 8 500 гривен. Но эту норму уже убрали из Кодекса об административных правонарушениях. Теперь зоофилам грозит только одно наказание – тюрьма. Кстати, изнасилование человека карается лишением свободы от трех до пяти лет.
В. о. директора коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазуррассказала, что им еще ни разу не привозили на лечение животных, пострадавших от зоофилов. «Ни полиция, ни зоозащитники к нам с чем-то подобным не обращались», — заверила она «Вечерний Киев».
Впрочем, летом этого года в соцсетях сообщали о якобы изнасиловании без якобы Познякам щенка, однако относительно правдивости этой истории возникло много вопросов.
Помни что, но в Уголовном кодексе установили еще строгую ответственность за жестокое обращение с животными с целью создания или распространения изображений, произведений, аудио- и что его пропагандирует. За такие действия также можно провести за решеткой до 8 лет.
Изменения в ряд законов, касающихся охраны животного и растительного мира, которые недавно вступили в силу, также запрещают производство фуа-игры, попрошайничество с животными, умерщвление приплода и т.п. Больше узнать о новых правилах содержания домашних любимцев, а также об ответственности за их нарушения, можно в материале «Вечернего Киева» по ссылке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»