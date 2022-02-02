В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

magictr | 02.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Украина началась основную сессию ВНО

Регистрация продолжается до 9 марта. Фото: Наталья Слинкина

Регистрация для участия в внешнем независимом оценивании длится с 1 февраля до 9 марта.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года состоится с 23 мая до 17 Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины № 1166 от 2 ноября 2021 года.

Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих информационных страниц приглашение-пропуск проведение тестирований.

Бесплатно— до 5 учебных предметов

Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты по большей части из 5 учебных предметов, в общем ВНО будет проходить по 13 учебных предметов.

Если участники желают сдать больше 5 предметов , они смогут сделать это средствами физических и юридических лиц. Стоимость составления дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, является ли в сертификационных работах задача открытой формы с развернутым ответом, ведь такие задания проверяют экзаменаторы.

Чтобы дополнительно составить один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость составления других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) будет составлять 354 грн.

Тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоятся по такому графику:

  • физика — 23 мая;
  • химия — 26 мая; li>
  • украинский язык, украинский язык и литература—31 мая;
  • математика, математика (задание уровня стандарта) — 3 июня;
  • испанский, немецкий, французский языки—— 6 июня;
  • английский язык — 7 июня;
  • история Украины — 10 июня;
  • география — 14 июня;
  • биология — 17 июня.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ЗНО, нужно:

  • создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте УЦОКО в рубрике «ВНО/ГНА ». Выпускникам текущего года следует обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ГНА и ВНО;
  • подготовить комплект регистрационных документов< /strong>и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или прислать его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет) ;
  • получить от регионального центра оценки качества образования Сертификат внешнего независимого оценивания.

Комплекты регистрационных документов учащихся ( слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать в соответствующие региональные центры оценки качества образования до 1 марта 2022 года включительно. регистрации».

Информация о результатах основной сессии ЗНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня.

В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО

заявку на пробное ЗНО. Тестирование пройдет 19 и 26 марта.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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