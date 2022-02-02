В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО
Регистрация продолжается до 9 марта. Фото: Наталья Слинкина
Регистрация для участия в внешнем независимом оценивании длится с 1 февраля до 9 марта.
Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года состоится с 23 мая до 17 Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины № 1166 от 2 ноября 2021 года.
Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих информационных страниц приглашение-пропуск проведение тестирований.
Бесплатно— до 5 учебных предметов
Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты по большей части из 5 учебных предметов, в общем ВНО будет проходить по 13 учебных предметов.
Если участники желают сдать больше 5 предметов , они смогут сделать это средствами физических и юридических лиц. Стоимость составления дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, является ли в сертификационных работах задача открытой формы с развернутым ответом, ведь такие задания проверяют экзаменаторы.
Чтобы дополнительно составить один из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость составления других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) будет составлять 354 грн.
Тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоятся по такому графику:
- физика — 23 мая;
- химия — 26 мая; li>
- украинский язык, украинский язык и литература—31 мая;
- математика, математика (задание уровня стандарта) — 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки—— 6 июня;
- английский язык — 7 июня;
- история Украины — 10 июня;
- география — 14 июня;
- биология — 17 июня.
Чтобы зарегистрироваться для участия в ЗНО, нужно:
- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте УЦОКО в рубрике «ВНО/ГНА ». Выпускникам текущего года следует обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ГНА и ВНО;
- подготовить комплект регистрационных документов< /strong>и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или прислать его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет) ;
- получить от регионального центра оценки качества образования Сертификат внешнего независимого оценивания.
Комплекты регистрационных документов учащихся ( слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать в соответствующие региональные центры оценки качества образования до 1 марта 2022 года включительно. регистрации».
Информация о результатах основной сессии ЗНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня.
заявку на пробное ЗНО. Тестирование пройдет 19 и 26 марта.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»