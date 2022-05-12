В Украине начал курсировать первый эвакуационный поезд-госпиталь. Как он работает?
За один рейс он может перевезти 30 раненых и 20 человек сопровождения.
Фото ОО "Врачи без границ" В вагоне интенсивной терапии – 5 коек. A A+ A++
Он имеет восемь вагонов и может перевозить больных и раненых из регионов, где происходят военные действия.
В составе поезда есть вагон интенсивной терапии , два — для пациентов средней тяжести, да еще два — в лёгком состоянии. Также предусмотрен один вагон для персонала и два техничных (в них, кстати, размещена кислородная станция).
“В вагоне интенсивной терапии 5 коек, которые оборудованы современными мониторами диагностики текущего состояния и аппаратами искусственной вентиляции легких, — говорит 38-летняя Альбина Жаркова, врач эвакуационного поезда. — Также в этом вагоне есть дефибриллятор, аппарат электрокардиографии, УЗИ и оборудование для реанимационных мероприятий.
В нашей бригаде, которой руководит иностранный специалист, четырнадцать медработников. В рейс также выходят медсестры, врачи разного профиля, помощники и уборщица.
Оборудовали госпиталь на колесах представители международной организации “Врачи без границ”. За один рейс поезд может перевезти 30 раненых и 20 человек сопровождения.
“Моя общая специализация — кардиология, есть опыт работы в отделениях интенсивной терапии. Этого достаточно, чтобы работать врачом неотложных состояний, — говорит женщина. — Война застала меня в Сумах. 24 февраля я помогала на одном из пунктов терробороны. Мы создали медпункт и оказывали помощь нашим воинам и жителям, которые были в бомбоубежище рядом.
Впоследствии я случайно увидела анонс в социальной сети о том, что есть потребность в специалистах для организации “Врачи без границ”. Подала заявление и уже на следующий день со мной сконтактировались и предложили работу в эвакуационном поезде. Мы выехали в Днепр, забрали раненых из эвакуированных из Мариуполя и доставили во Львов”.
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Рабочая смена врачей госпиталя на колесах длится два дня. Это довольно трудно, учитывая психологическую нагрузку на работников…
“Труднее всего видеть раненых детей, — говорит госпожа Альбина. — Мне очень запомнилась девочка, которая потеряла маму во время обстрела и сама едва выжила. У нее были повреждены конечности, а рядом лежал 16-летний парень, потерявший сестру. У него была травматическая ампутация руки и тяжелые переломы. Трудно смотреть, как много они терпят. Но вдохновляет то, что многие пациенты не теряют силы духа.
В последней поездке у нас была девушка с открытой травмой черепа. Несмотря на это, она улыбалась и верила в свое скорейшее выздоровление. Нам, врачам, это придает силы работать и спасать еще больше людей.
С начала работы медпоезда уже эвакуировали почти 300 пациентов.
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