В Украине чествуют героев Второго Зимнего похода армии УНР
В ноябре-декабре этого года исполняется 100 лет Второго Зимнего похода Армии Украинской Народной Республики — последней попытки вооруженным путем вернуть утраченную государственность. В то же время Украина будет чествовать солдат Армии УНР, расстрелянных возле городка Базар.
Украинский Институт национальной памяти по этому случаю подготовил информационные материалы и тематическую презентацию для повышения интереса к истории Украины и воспитанию патриотизма у граждан Украины.
< strong>В частности, подготовили 12 фактов о предпосылках, начале и течении похода
1. В ходе Украинской революции Армия УНР провела два Зимних похода. Первый продолжался от 6 декабря 1919 года до 6 мая 1920 года и спас Армию УНР от гибели. За 5 месяцев войско совершило более 50 победных боев. Успех Первого Зимнего похода вдохновлял Главную команду войск УНР повторить операцию. Надежды же поднять и возглавить общеукраинское восстание вселяло позорное положение украинцев от беспорядков оккупационного режима.
2. В конце ноября 1920-го почти вся территория Украины оказалась под большевиками, которые образовали на наших землях квазигосударство — Украинскую Социалистическую Советскую Республику и внедряли политику военного коммунизма. В экономике это предусматривало такие чрезвычайные меры, как предраскладку, ликвидацию свободной торговли и оборота денег, централизованное распределение товаров, национализацию заводов и целых отраслей.
За 1920 год национализировали практически все предприятия Украины, установили монополию на торговлю самым важным (сахаром, солью, углем, металлом). В политической жизни происходила зачистка оппозиционных партий и укрепление однопартийности РКП(б).
3. Политика военного коммунизма обернулась хозяйственной разрухой, голодом и разорением крестьян.От них требовали сдавать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию почти бесплатно. Торговлю этими товарами запретили, продукты и товары потребления выдавали по карточкам. Для извлечения продовольствия на селе создавали специальные продотряды (нередко из военных).
Кроме того, развернули коллективизацию. Помещичьи хозяйства превратили в совхозы и коммуны. Становление коммунистического тоталитарного режима сопровождалось репрессиями. Еще в 1917 году большевики взяли курс на «красный террор», который с осени 1918-го по соответствующему декрету стал официальной политикой. В декабре 1918 года создали специальный орган — Всеукраинскую чрезвычайную комиссию (на русском — ВУЧК).
Для изоляции «врагов советской власти» Ленин и его соратники использовали концентрационные лагеря. Организовали также народные суды, революционные трибуналы, рабоче-крестьянскую милицию. Все классовые враги подлежали физическому уничтожению.
4. В таких обстоятельствах борьба украинцев против оккупантов усилилась. Армия УНР в то время была за пределами. 15 тысяч воинов разоружили в Польше и разместили там в лагерях для интернированных. Еще 2 тысячи постигла такая же участь в Румынии.
В то же время часть Армии УНР осталась на территории Украины и объединялась в отряды, которые становились ядром больших партизанских ячеек. В 1920–1921 годах они действовали во всех регионах Украины. В каждом уезде существовали тайные подпольные организации, которые, с одной стороны, поддерживали между собой связь, а с другой — действовали локально.
По большевистским данным, в 1921 году на украинских землях действовало до 40 тысяч повстанцев, объединенных в 464 отряда. Социальной основой движения было крестьянство, а его организационным ядром — интеллигенция.
5. Таким образом, назрело время и возможности для антибольшевистского восстания. За его подготовку взялись три координационных центра — Партизано-повстанческий штаб (ППШ), Центральный украинский повстанческий комитет (ЦУПКОМ) и Штаб Южной группы. ППП создали в феврале 1921 года в Тарнове (Польша) при поддержке польского Генштаба. Под руководством генерал-хорунжого Юрка Тютюнника
Штаб формировал подпольную сеть, проводил разведку и контрразведку в Украине, передавал агитационную литературу, деньги, инструкции и директивы. В дальнейшем должен был скоординировать действия повстанцев (за границей и через ЦУПКОМ в Украине), подготовить операцию Армии УНР, которая станет сигналом к общему восстанию.
ЦУПКОМ образовали в марте 1921 года в Киеве представители украинской интеллигенции для координации всех повстанческих отрядов на украинских территориях, а при удачном развертывании похода — выполнение функций временного правительства.
Штаб Южной группы (возглавил генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко) создан в июне 1921 года на территории Румынии, при содействии тамошней власти.
6. Сначала поход планировали весной. Однако не успели завершить подготовку, а геополитическая ситуация изменилась в связи с подписанием Рижского мирного договора. Поэтому рейд перенесли на конец августа, мол после жатвы большевики активизируют реквизицию урожая, и это, в свою очередь, спровоцирует новую волну крестьянских выступлений, что при поддержке военных перерастет в общенациональное сопротивление.
Для лучшей агентурной коммуникации в конце лета ППШ переехал из Тарнова во Львов (разместился в Подзамче). Пока поход откладывался, советские власти использовали это время «с пользой» для себя. Летом ВУЧК ликвидировала сеть антибольшевистского подполья (включая ЦУПКОМ). Поэтому в августе восстание тоже не началось.
В польском Генштабе по обзору собственных интересов и ситуации в Украине советовали украинцам не выступать осенью 1921-го. Но украинская сторона настаивала.
Во второй половине октября из лагерей в Александрове-Куявском, Калише, Вадовицах перевезли в границу 1200 интернированных воинов. К ним присоединилась бригада добровольцев из бывшей 6-й дивизии Армии УНР под командой Романа Сушка и штаб Тютюнника.
Началась организация похода и будущей Украинской повстанческой армии в составе 3-х групп: Южная (Бессарабская), которая формировалась в Румынии (командир — генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко); Подольская (командир — подполковник Михаил Палий-Сидорянский, позже — полковник Сергей Черный); Волынская — главная, самая многочисленная группа под руководством генерал-хорунжого Юрка Тютюнника.
Названия этим группам дали по местностям, откуда они должны были прорываться в Украину. 24 октября 1921 года Главный атаман Армии УНР Симон Петлюра издал приказ о начале. За день до этого он назначил Юрия Тютюнника командующим Украинской повстанческой армией. Табачник был убежден в успехе похода даже несмотря на недостаток оружия, одежды и обуви.
7. Первой в поход отправилась Подольская группа, пересек польско-советскую границу в ночь с 25 на 26 октября 1921 года. Группа должна была пройти между красноармейскими подразделениями в районе Бар-Хмельников- главных повстанческих сил — Волынской группы. Планировалось, что обе эти группы соединятся в районе Малин — Чоповичи — Радомышль.
Преодолев с боями территории современных Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей, бойцы Подольской группы 6 ноября вышли в определенный приказом район для соединения с Волынской группой. Оттуда они провели разведку и 9 ноября узнали об отступлении бойцов Тютюнника из Коростеня. Решили догнать, но 18 ноября узнали о поражении Волынской группы под Малыми Миньками. Поэтому Подольская отправилась обратно в Польшу.
Во время всего рейда группа захватывала в плен красноармейцев, уничтожала пограничный караул, полки и сотни красноармейцев, имела ряд победных боев. Им на помощь приставали отряды атаманов Струка, Орлика, Антончика. 8. Южная (Бессарабская группа) не выполнила задачу. По плану Тютюнника, она должна была первой отправиться в поход и помочь Волынской группе поднять крестьян. Однако из-за плохой конспирации, низкого организационного уровня руководителей повстанческих районов и т.п.) командование Южной группы не смогло вовремя отправиться, начать боевые действия и активное наступление. Отделы этой группы 17–18 ноября пересекли румынско-советскую границу, подошли к Тирасполю и 19 ноября отступили назад в Румынию.
9. Главные надежды во Втором Зимнем походе возлагались на Волынскую группу. 4 ноября ее воины перешли польско-советскую границу. Прежде планировалось взять Коростень. Там на время удалось захватить железнодорожный вокзал и склад с оружием, выпустить 470 политических заключенных, расстрелять чекистов и разогнать милицию. Однако удержать город не смогли и двинулись вглубь Украины для объединения с Подольской группой.
В условиях постоянных боев продвижение осложнялось еще сильными морозами — почти все, плохо одетые и обутые бморозили ноги. Командование решило возвращаться в Польшу. Но ситуацией воспользовались красноармейцы, окружившие повстанцев возле села Малые Миньки на Житомирщине.
Утром 17 ноября состоялся бой между Волынской группой (до тысячи бойцов) и несколькотысячной конницей Котовского. Врагу удалось разделить украинскую колонну на несколько частей и разбить ее. В неравном бою погибли более 400 повстанцев, 537 попали в плен. 10. 18 ноября пленных перевели в городок Базар. Котовский и Горьковатый провели допрос.
Потом судьбу пленных «решала» ВЧК: «Всего перед ЧК предстало 443 лица, остальные — умерли до прихода комиссии… ЧК постановляет: лиц, предоставляемых в перечне ниже, в количестве 39 человек. »,— говорилось в протоколе. Поздно вечером 21 ноября расстреляли первых 25 старшин.
Григорий Спартак вспоминал: «В течение этой ночи все время была слышна пулеметная стрельба — это расстреливали наших пленных. В первую очередь были расстреляны старшины. Когда вывели на расстрел первую партию, то слышно было, что поют «Еще не умерла Украина…»
Могилой для солдат Армии УНР стала глубокая яма, которую накануне по чекистскому приказу выкопали местные крестьяне. Всего под Базаром был расстрелян 361 участник Волынской группы. Не убили тогда только около сотни бывших солдат Красной армии. Их отправили в Киев для дополнительных допросов в Особом отделе ЧК. Там большинство из них и погибло — в камерах или от пули.
11. Не все участники Второго Зимнего похода полегли под Базаром. Подольская группа, не встретившись с Волынской, совершила обратный рейд землями Волыни и Полесья и завершила его 6 декабря возвращением в Польшу.
Что касается Волынской группы, то ее 120 старшин и казаков, в том числе и Табачник, вырвались из окружения и также вернулись в Польшу. Еще часть бойцов Армии УНР осталась в Украине и продолжила партизанить.
Например, 1922 года в деревне Дидковичи в 30 км от Базара Афанасий Петрик — участник похода, спасшегося под Малыми Миньками, организовал при поддержке односельчан Волынскую повстанческую армию. Ее бойцы установили контакты с крестьянами Трощи и вместе планировали восстание. Однако в октябре 1922-го ВУЧК поймала их. Уцелело немного, в том числе и Петрик. Он успел добраться до советско-польской границы.
12. Партизанское движение за восстановление УНР еще длилось до конца 1923 года. Самой героической его страницей была Холодноярская республика в Черкасской области. Среди самых известных атаманов были Яков Гальчевский-Орел (Подолье), Иван Трейко (Киевщина), Семен Заболотный (Подолье, Одесщина), братья Волки (Полтавщина), Ващенко (Сумщина).
В условиях голода 1921–1923 годов и изменения отношения к большевистскому режиму благодаря уступкам новой экономической политики крестьянское недовольство постепенно стихало. Но некоторые повстанцы, как Степан Блажевский, Лука Клетка, продолжали вооруженную борьбу до начала 1930-х годов.
Подробнее о сопротивлении красному режиму вы можете узнать из изданий Украинского института национальной памяти: брошюры «Воля Украины или Смерть» (https://cutt.ly/mTanwhL); сборника документов «Проводники повстанческого движения Приднепровья» (https://cutt.ly/HTanroF). К слову, в Институте был создан интересный тест, посвященный Первому зимнему походу. Проверить свои знания по истории страны можно здесь.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»