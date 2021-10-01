В Уфе завершились поиски 13-летней Карины Хамидуллиной
01.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе завершились поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 13-летней девочки. Карину Хамидуллину искали больше суток она ушла из дома в среду, 29 сентября, но обратно так и не вернулась.
К поискам немедленно приступили поисковики ПСО “Лиза Алерт”. Они сделали все возможное, чтобы найти подростка.
Сегодня утром, 1 октября, волонтеры свернули поиски. К счастью, Карина Хамидуллина была найдена живой. Где она находилась на протяжении всего времени – не сообщается.