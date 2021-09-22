В Уфе закрыли движение на участках улиц Советской и Тукаева
22.09.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе закрыли движение на участках улиц Советской и Тукаева. Это связано с проведением капремонта тепловой сети. Ограничение будет действовать до 26 сентября.
В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что движение автотранспорта будет закрыто по улице Советской рядом со зданием №23 по улице Тукаева, а также часть дороги со стороны того же здания по улице Тукаева.
МУП “УИС” приносит жителям и гостям Уфы извинения за причиненные неудобства и просит планировать маршрут своего движения заблаговременно.