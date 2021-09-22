В Уфе загадочно пропала 17-летняя девочка
22.09.2021 | Новости | Комментариев нет|
В башкирской столице пропала без вести 17-летняя Манижа Азимова. В субботу, 18 сентября, девочка ушла из дома и не вернулась.
Приметы: карие глаза, черные длинные волосы, худощавая, рост около 155 см. На ней были брюки черного цвета, бежевый свитер, сиреневое пальто, черная косынка и кроссовки.
О начале поисков сообщили поисковики отряда “Лиза Алерт”. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (965) 666 96 60 или 02.