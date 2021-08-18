В Уфе зафиксирован очередной температурный рекорд
18.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
Специалисты Башгидромета сообщили, что в Уфе был побит очередной температурный рекорд.
Так, 16 августа на аэрологической станции в Дёме было зафиксировано +34,2°С. Последний раз так жарко было лишь в 2014 и 2016 годах, когда показатели достигли +33,6°С.
В среднем в Башкирии накануне держалась температура +30, +35°С. Синоптики сообщают, что вся неделя будет жаркой и сухой. Поэтому в республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а также действуют ограничения на разведение костров в лесах.