В Уфе у половины обследованных обнаружены антитела к коронавирусу
19.07.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе выросло количество горожан с антителами к коронавирусу. Так, у 48,4% обследованных жителей города в июне были найдены антитела. Как сообщает РБК-Уфа, было проведено более 3,3 тысяч тестов.
При этом в июне прошлого года антитела были найдены лишь у 9,8% пациентов, в октябре 2020 года – у 29,8%, а уже в январе 2021 года этот показатель превысил 40%.
Среди городов Поволжья больше всего горожан с антителами выявлено в Самаре.