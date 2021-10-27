В Уфе возобновили автобусный маршрут №6
В Уфе возобновили автобусный маршрут №6. От следует от оздоровительного центра «Сипайловский» до Телецентра через улицу Менделеева. Общее время в пути составляет 55 минут.
Ранее данный маршрут дважды приостанавливал свою деятельность – первый раз с 2013 по 2014 год, второй – с 2017 по 2021 год.
На данный момент на маршруте работают автобусы марки НефАЗ. Их количество на линии составляет семь штук.
Напомним, в Уфе разработан документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019-2023 годы. Он предусматривает оптимизацию существующей модели транспортного обслуживания, в том числе отмену дублирующих и невостребованных маршрутов.
К 2023 году в столице республики отменят один троллейбусный, четыре трамвайных и 37 автобусных маршрутов, но введут 19 новых автобусных. В результате городская маршрутная сеть сократится на 15% и будет включать в себя 126 муниципальных маршрутов. Из них 97 маршрутов автобусов, в том числе 69 – с регулируемым тарифом и 28 – с нерегулируемым, а также 29 маршрутов электротранспорта.