В Уфе скончалась вице-мэр по финансовым вопросам Гульнара Валиева
15.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 15 октября, ушла из жизни Гульнара Валиева, вице-мэр Уфы по финансовым вопросам. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Гульнара Валиева скончалась на 50-м году жизни. Вице-мэр ушла из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Прощание с Гульнарой Валиевой состоится 16 октября в 9:00, траурный митинг – в 10:00 в Городском дворце культуры.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Гульнары Валиевой.