В Уфе скончалась вице-мэр по финансовым вопросам Гульнара Валиева

magictr | 15.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 15 октября, ушла из жизни Гульнара Валиева, вице-мэр Уфы по финансовым вопросам. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В Уфе скончалась вице-мэр по финансовым вопросам Гульнара Валиева

Гульнара Валиева скончалась на 50-м году жизни. Вице-мэр ушла из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Прощание с Гульнарой Валиевой состоится 16 октября в 9:00, траурный митинг – в 10:00 в Городском дворце культуры.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Гульнары Валиевой. 

Похожие записи

Об авторе

magictr