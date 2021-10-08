В Уфе прошли выборы женского студенческого омбудсмена
09.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
За пост вели борьбу восемь девушек из Башкирского государственного университета. Будущий омбудсмен будет представлять интересы студенческого сообщества республики, поддерживать социально-полезные инициативы и взаимодействовать с общественными объединениями.
Сейчас этот проект в пилотном режиме реализуется всего в четырех вузах страны. Наш университет стал единственным представителем в Приволжском федеральном округе.
Это создается, чтобы студентки подготавливались не только к роли профессионала, но и будущего руководителя.
Рашида Султанова, председатель Союза женщин Республики Башкортостан