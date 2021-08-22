В Уфе проходит специализированная выставка «ZооЭкспо»
В уфимском ВДНХ собрались представители зооиндустрии из разных городов России. В столице региона проходит специализированная выставка.
Товары, игры и призы. В Уфе проходит выставка «ZооЭкспо». Программа рассчитана на 3 дня. Посетители смогут пройти мастер-классы по изготовлению аксессуаров для животных и поучаствовать в розыгрышах. Также можно увидеть выступления обученных собак. На выставке представлены корма и витамины для всех видов домашних животных. Кроме того, здесь можно приобрести одежду, игрушки, переноски и клетки для своих питомцев.
Количество участников становится все больше и больше, потому что это актуально, важно и необходимо.
Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан
Выставка заинтересовала и профессионалов зооиндустрии. На экспозицию приехали специалисты из разных городов России, чтобы показать свое мастерство, а также найти новых партнеров и клиентов.
Наша основная цель – найти партнеров в этом регионе, это зоомагазины, ветклиники. Уверены, что эта выставка будет продуктивной, эффективной.
Андрей Симонов, участник выставки /Москва/
Мы приехали показать нашу продукцию, мы знаем, что наш товар очень нужен для жителей.
Наталья Пащенко, участница выставки /Давлеканово/
Выставка продлится в Уфе до 22 августа в ВДНХ-Экспо.