В Уфе проходит конференция, приуроченная к 50-летию медико-генетической службы

magictr | 15.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Врачи обсуждают вопросы медицинской генетики. В Уфе проходит конференция, приуроченная к 50-летию медико-генетической службы республики.

На форуме рассматривают вопросы генетики в практическом здравоохранении и современные достижения в изучении и молекулярно-генетической диагностике болезней. Цель мероприятия – повысить компетенцию врачей и улучшить качество оказания помощи населению в сфере генетики, гинекологии и репродуктологии. В рамках работы форума организована фотовыставка детей с редкими орфаными заболеваниями «#Уникальные вместе».

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