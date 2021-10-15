В Уфе проходит конференция, приуроченная к 50-летию медико-генетической службы
15.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Врачи обсуждают вопросы медицинской генетики. В Уфе проходит конференция, приуроченная к 50-летию медико-генетической службы республики.
На форуме рассматривают вопросы генетики в практическом здравоохранении и современные достижения в изучении и молекулярно-генетической диагностике болезней. Цель мероприятия – повысить компетенцию врачей и улучшить качество оказания помощи населению в сфере генетики, гинекологии и репродуктологии. В рамках работы форума организована фотовыставка детей с редкими орфаными заболеваниями «#Уникальные вместе».