В Уфе приставы помогли выплатить долги по зарплате
Арест имущества, принадлежащего организации-должнику судебными приставами Орджоникидзевского районного отдела, побудил руководителя юридического лица оперативно оплатить долг в 150 тысяч рублей, образовавшийся по заработной плате.
Ранее, общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является разборка и снос зданий, допустило невыплату зарплаты своей сотруднице. В связи с этим, у работодателя образовался долг по зарплате на сумму порядка 150 тысяч рублей. Гражданка за защитой своих нарушенных прав обратилась в суд, а затем и к судебным приставам.
Во исполнение решения суда должностные лица Орджоникидзевского подразделения установили, что на балансе фирмы-должника числится грузовой автомобиль «ГАЗель». Имущество было арестовано и изъято на специализированную стоянку.
Результатом работы судебных приставов стало исполнение должником решения суда в полном объеме. Денежные средства направлены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.