В Уфе после праздничных фейерверков 9 мая продлят движение общественного транспорта
В Уфе на День Победы будет продлено движение общественного транспорта после праздничных фейерверков. Салюты 9 мая пройдут в двух местах: возле амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» в 22 часа, а также в 23 часа на площади им. Ленина.
В администрации Уфы рассказали, что после завершения праздничных мероприятий с 22:30 до 00:00 часов будет увеличено количество общественного транспорта, который пройдет через остановку «Горсовет» в обоих направлениях.
Также рядом с Конгресс-холлом «Торатау», в районе ТСК «Пушкинский» (ул. Пушкина, 35а), будет произведено накопление 40 автобусов большой вместимости муниципальных маршрутов №№ 14, 30, 31, 75, 226, 290. В целом по городу работа общественного транспорта 9 мая по всем направлениям будет продлена до 00.30 часов 10 мая 2022 года.
Пресс-служба администрации Уфы
Фото: пресс-служба администрации Уфы