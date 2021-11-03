В Уфе показали, как дезинфицируют трамваи и троллейбусы
03.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Троллейбусы и трамваи не выходят на рейс без дезинфекции. Её проводят в депо вечером, а также между выездами.
Работники обрабатывают поверхности, к которым могут прикасаться пассажиры: сиденья, поручни, стёкла. Используется специальный хлоридный раствор. По словам специалистов, для людей дезинфицирующее средство безопасно. Ежедневно дезинфекцию проходят 164 троллейбуса и 140 трамваев.
Протираем поручни, сидения, подоконники. Как приходит сюда, сразу каждый троллейбус обрабатываем. Без обработки троллейбус не выходит.
Ольга Жучкина, мойщица подвижного состава