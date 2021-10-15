В Уфе перекроют часть улицы Ухтомского
15.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Администрация Уфы сообщает о временном ограничении движения на улице Ухтомского.
Ограничение движения будет действовать с 20 по 23 октября. Участок будет перекрыт от улицы Правды до улицы Магистральной.
Временное ограничение связано с ремонтными работами: на улице будет укладываться верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Жителей и гостей Уфы просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее планировать свой маршрут.