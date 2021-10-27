В Уфе от коронавируса вакцинировали 26 домашних животных
В Уфе от коронавирусной инфекции вакцинируют и домашних животных. Прививку получили уже 26 питомцев. Об этом «Российской газете» рассказал Дамир Хузин, начальник Уфимской городской ветеринарной станции.
Животных прививают вакциной «Карнивак-ков». Её разработали во Владимире сразу после первых сообщений о заболевании коронавирусом животных.
Весной к нам начали обращаться владельцы животных с вопросом: вы прививаете от ковида? Тогда у нас ничего не было, но раз есть спрос, то в июне мы закупили пробную партию. Количество вакцинированных пока невелико – всего 26, в основном это кошки.
Дамир Хузин, начальник Уфимской городской ветеринарной станции.
Вакцинация домашних животных стоит 700 рублей. У животных могут наблюдаться побочные эффекты: вялость, повышение температуры и отказ от еды.