В Уфе обсудили вопросы оказания медицинских услуг пожилым людям
10.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
Круглый стол стал частью обсуждения хода реализации проекта «Межведомственное взаимодействие в первичном звене здравоохранения».
В ходе семинара эксперты рассказали о правилах и инструментарии при приеме людей старшего возраста. Все это необходимо для повышения качества оказываемой помощи.
Кроме того, правильный осмотр может помочь врачам выявить когнитивные расстройства на ранней стадии. В Башкортостане сейчас проживают более 800 тысяч пожилых людей. Регион вошел в число пилотных.