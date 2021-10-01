В Уфе обновят мост 65-летней давности
01.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В столице Башкирии перекроют дорогу от Бельского моста до Школьной. До 20 октября одна полоса проезжей части будет закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Ограничение ввели в связи со строительством дороги к новому мосту. Предполагается, что после проведения строительных работ на участке расширится транспортный узел.
Возобновить движение на этой территории можно будет уже в конце октября. После этого в Уфе начнется реконструкция старого моста.