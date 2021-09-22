В Уфе на два дня закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау»

magictr | 22.09.2021 | Новости | Комментариев нет

В столице Башкирии пройдет II Всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна 2.0». В связи с проведением мероприятий временно закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

В Уфе на два дня закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау»

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что ограничение будет действовать с 6:00 23 сентября до 23:00 24 сентября.

Городские службы приносят гостям и жителям Уфы извинения за возможные неудобства и просят отнестись к вводимым ограничениям с пониманием.

Фото: Пресс-служба мэрии Уфы.

Похожие записи

Об авторе

magictr