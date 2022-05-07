В Уфе на благоустройство и ремонт к 450-летию потратят более 10 миллиардов
Уфа готовится к предстоящему юбилею. Столице Башкирии исполнится 450 лет, и к этой дате планируется благоустроить общественные пространства города, а также отремонтировать фасады зданий.
По словам депутата Госдумы Павла Качкаева, на эти цели будет потрачено более 10 миллиардов рублей. Также он отметил, что и благоустройство, и ремонт нужны горожанам.
Все парки, скверы, аллеи, которые долгое время были по причине нехватки средств лишены должного внимания, сейчас заиграют новыми красками. Их по-хозяйски приведут в порядок: отмоют, почистят, отремонтируют. Облагородят фасады зданий, на которые, на мой взгляд, в первую очередь падает взор уфимцев и гостей города. Приведут в порядок уличное освещение, заменят скамейки, бордюры, урны и многое другое – в общем, сделают всё, чтобы Уфа — наш любимый город по достоинству встретил в 2024 году свой большой юбилей!
Павел Качкаев, депутат Госдумы