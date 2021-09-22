В Уфе мать-одиночку выселили из аварийного жилья в долгострой
Жительницу Уфы выселили из аварийного жилья в недостроенный дом. 8 лет женщина с несовершеннолетним сыном вынуждены скитаться по съемным квартирам, в то время как их собственная находится в долгострое. На вопрос, когда его все-таки сдадут и туда можно будет заселиться, чиновники ответа дать не могут. При этом прежний деревянный барак снесли, а потому возвращаться матери-одиночке некуда.
В ее паспорте по-прежнему старая прописка. Только дома по указанному адресу давно не существует. Деревянный барак, в котором Вера Старцева жила вместе с семьей, расселили в 2012 году и снесли. Взамен женщине предложили либо квартиру во вторичке в уфимском пригороде, либо подождать и заехать в новостройку.
Администрация делает людей бомжами. Это как на улицу выкинуть людей с детьми? Ни в каком государстве такого нет.
Вера Старцева
Вместе с сыном женщина уже 8 лет скитается по съемному жилью, на которое, по ее подсчетам, ушло не меньше полутора миллионов рублей. На все просьбы чиновников помочь в решении проблемы или хотя бы предоставить временное жилье – одни отписки и предложения судиться с застройщиком, который и занимался расселением.
Часть квартала, ограниченного улицами Комсомольской, 50 лет СССР и Тихорецкой, была отдана под застройку компании «Интеграл». Все находившиеся на этой территории бараки снесли. Но выполнить до конца свои обязательства компания так и не смогла, в том числе и возвести намеченные многоэтажки. Застройщик давно стал банкротом. Тот самый проблемный дом находится в одном из микрорайонов Уфы – Затоне. Многоэтажка построена, однако необходимо выполнить внутреннюю отделку и провести коммуникации. Вот только делать этого некому.
Уже даже лифты поставили, совсем чуть-чуть осталось, а вот тянут и тянут. Невыносимо, как жить дальше?
Вера Старцева
В столичной администрации от комментариев воздержались, отметив, что в адресных программах снесенный дом на Тихорецкой не числился. Всю ответственность несет строительная компания. Сейчас этот вопрос на контроле Фонда защиты прав дольщиков республики, который не может договориться с конкурсным управляющим «Интеграла» о передаче проблемных объектов на свой баланс.
Арбитражным судом РБ принято решение о смене застройщика, в соответствии с определением в фонд передано имущество «Интеграла». В свою очередь конкурсный управляющий подал апелляционные жалобы на определение в связи с тем, что он не был согласен с суммой текущих платежей, которые подлежали, на его взгляд, удовлетворению. Заявленная сумма составляла 36 млн рублей.
Эльвира Аллаярова, начальник юридического отдела Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан
Повторный суд снизил указанную сумму, однако конкурсный управляющий не согласился с решением апелляционной инстанции. И пока длятся тяжбы, приступить к строительным работам фонд не может. Там все же надеются найти компромисс в ближайшее время. По их графику сдача дома запланирована на 2022 год.