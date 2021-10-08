В Уфе журналисты возложили цветы к памятнику Шагита Худайбердина
09.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
К монументу писателя, публициста и государственного деятеля пришли десятки человек. Церемония прошла в преддверии 125-летия со дня рождения Шагита Ахметовича.
Он прожил всего 28 лет, но успел сделать многое: стоял у истоков создания государственности республики, боролся за сохранение башкирского языка. В его честь была учреждена премия для журналистов.
Мы считаем, что он был первым журналистом. С первых дней революции он принимал активное участие и в организационных вопросах, и вместе с тем был публицистом.
Алик Шакиров, лауреат премии правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина