В Уфе до 7 ноября закрыли съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди
23.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе временно закрыли съезд на улицу Заки Валиди с проспекта Салавата Юлаева. Ограничение продлится до седьмого ноября.
В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что съезд закрыли в связи с реконструкцией транспортной развязки. Рабочим предстоит провести целый ряд дорожных работ.
Администрация Уфы приносит извинения жителям и гостям башкирской столицы и рекомендует заранее планировать маршрут движения.