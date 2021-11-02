В Уфе до 4 ноября ограничили движение по Бельскому мосту
02.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе временно ограничили движение на Бельском мосту. Данные меры необходимы для организации новой схемы движения по мосту-вставке, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
На время будет закрыт участок дороги от улицы Воровского до остановки “Школьная”. Ограничение движения продлится до четвертого ноября.
Мэрия Уфы попросила гостей и жителей Уфы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и принесла извинения за возможные неудобства.