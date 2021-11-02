В Уфе до 4 ноября ограничили движение по Бельскому мосту

magictr | 02.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Уфе временно ограничили движение на Бельском мосту. Данные меры необходимы для организации новой схемы движения по мосту-вставке, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В Уфе до 4 ноября ограничили движение по Бельскому мосту

На время будет закрыт участок дороги от улицы Воровского до остановки “Школьная”. Ограничение движения продлится до четвертого ноября.

Мэрия Уфы попросила гостей и жителей Уфы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и принесла извинения за возможные неудобства.

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